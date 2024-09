Preso dopo il furto dello scooter. A tradirlo la camicia hawaiana

Ha rubato uno scooter Suzuki in sosta in via San Venerio a Reggiolo. Ma prima ha rischiato di schiantarsi contro un’auto nel parcheggio, attirando l’attenzione di un passante diventato un importante testimone, e poi è risultato controllato il giorno prima dai carabinieri intervenuti per una lite domestica, riconoscendolo da una particolare camicia hawaiana che il giovane indagato indossava in entrambe le occasioni: la lite in casa con il padre e, la sera successiva, il furto della moto, di proprietà di un uomo settantenne residente a Ravenna.

E’ accaduto la sera del 14 luglio. E ora le indagini hanno permesso di denunciare un giovane di 27 anni per il reato di furto aggravato.

Anche le telecamere di videosorveglianza della zona hanno favorito gli accertamenti, svolti dai carabinieri di Reggiolo. La motocicletta era stata poi rinvenuta abbandonata e restituita al proprietario.