Preso il ‘pirata della strada’. In fuga dopo lo schianto in auto. Ora rischia l’omissione di soccorso

È stato identificato poco dopo l’accaduto, con un’indagine veloce e subito a segno della Polizia Locale di Reggio, il ‘pirata della strada’ che due giorni fa non si era fermato a prestare soccorso dopo un incidente in auto, nel quale era rimasta ferita una donna di 37 anni. Secondo quanto riferisce la stessa Polizia Locale, al cui vertice è stato recentemente nominato il comandante Italo Rosati, la persona identificata inizialmente si era allontanata, salvo poi tornare indietro per poi allontanarsi ancora.

Non sarebbe stato poi difficoltoso risalire all’identità dell’individuo, che adesso rischia per ’fuga e omissione di soccorso nel sinistro’. Una reazione che nessuno mai dovrebbe mai avere. Le indagini sono ancora in corso e si aspetterebbe ancora la decisione della procura. Arrivati a ieri sera, sulla persona pendeva soltanto un’identificazione.

Ad avere la peggio, come ricordato ieri, era stata una donna di 37 anni, raggiunta dal personale dell’ambulanza e dall’autoinfermieristica poco dopo la mezzanotte di domenica. Da subito le sue condizioni sono apparse piuttosto serie ed è stata porta in codice rosso al Santa Maria Nuova. Subito dopo erano cominciate le indagini della Polizia Locale.

Sono ancora tantissimi, troppi i sinistra anche gravi che costellano le strade di Reggio. Nemmeno una settimana fa il tremendo schianto che era costato la vita a Quattro Castella a Bruna Galloni, ristoratrice molto conosciuta in zona.

red. cro.