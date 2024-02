Prestare attenzione alla sindrome delle basse vie urinarie del gatto

La ‘Sindrome delle basse vie urinarie del gatto’ identifica alcune patologie che interessano il tratto urinario inferiore dei gatti domestici, che si manifestano con la difficoltà a urinare per ostruzione dell’uretra, il condotto che porta l’urina dalla vescica verso l’esterno. Qualora non curata tempestivamente, può avere esito fatale. Le cause non sono ancora del tutto note anche se sembrano avere un ruolo importante fattori genetici e nutrizionali.

I gatti affetti di solito presentano difficoltà e dolore durante l’urinazione, aumento della frequenza di urinazione, sangue nell’urina e urinano fuori dalla lettiera. Alcuni gatti manifestano solo variazioni di carattere, perdita dell’abitudine a urinare nella lettiera e/o aggressività.? La patologia può colpire gatti di qualsiasi età, anche se è più frequente nei gatti di età media, sovrappeso, che fanno poco esercizio e non hanno accesso all’esterno. Colpisce indifferentemente i due sessi, i soggetti sterilizzati sembrano essere più suscettibili e il rischio di ostruzione del tratto urinario è maggiore nei maschi per motivi anatomici. I fattori predisponenti e scatenanti sono la razza, il sesso, il regime dietetico, la presenza di calcoli microscopici nelle urine, l’intervento di batteri e virus.

Può manifestarsi in una forma non ostruttiva, oppure dare un’ostruzione completa dell’uretra. Nella maggior parte dei casi è caratterizzata dalla presenza di cristalli di minuscole dimensioni e in numero elevato, che si aggregano spesso a formare una vera e propria sabbia vescicale, oppure tappi mucosi più morbidi, i quali si impegnano non di rado nel lume uretrale e scatenano la sintomatologia specifica. È bene dunque essere attenti nei confronti del proprio gatto, e non attardarsi nel riconoscimento della sintomatologia.

La tempestività nell’accorgersi del problema e nel rivolgersi al veterinario è fondamentale: un soggetto impossibilitato a urinare anche solo per un giorno non può eliminare le scorie metaboliche che, accumulandosi, causano una vera e propria autointossicazione.

Se il problema non viene risolto l’animale va rapidamente incontro prima a uno stato comatoso e poi alla morte, a causa di danni prevalentemente a livello renale e del sistema nervoso.

La diagnosi compete esclusivamente al medico veterinario e si avvale dei sintomi e dei dati forniti delle indagini strumentali.

Dottoressa Alessia Cola, medico veterinario