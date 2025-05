Prestazioni a distanza, il boom di due anni fa. Raggiunta quota 15.609, crescono i teleconsulti

Negli ultimi anni, la Regione ha promosso la telemedicina come strumento per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso alle cure, in particolare per pazienti cronici e fragili. Questa modalità di erogazione sanitaria comprende videochiamate, contatti telefonici significativi, televisite di controllo e teleconsulti. A Reggio, il numero di prestazioni a distanza è aumentato nel 2023, raggiungendo quota 16.509. Anche i teleconsulti sono cresciuti, passando da 130 nel 2022 a 299 nel 2023. Tuttavia, la Corte dei Conti rileva che, a livello regionale, l’obiettivo del +10% di televisite nel 2023 non è stato raggiunto. Il rischio è che questo strumento, invece di essere integrato stabilmente nell’offerta sanitaria, rimanga solo una soluzione emergenziale. Gestione del personale sanitario Negli ultimi tre anni, la gestione del personale all’Ausl di Reggio ha inciso profondamente sulla capacità di ridurre le liste. Tuttavia, il mancato investimento strutturale, l’utilizzo di personale già impegnato su altre emergenze e la difficoltà nel reperire specialisti hanno reso difficile il recupero dei ritardi.

Uno dei problemi principali è stato l’utilizzo di personale assunto per l’emergenza Covid per gestire anche il recupero delle visite e degli interventi posticipati. Invece di prevedere nuove assunzioni, l’Ausl ha fatto ricorso ai medici e agli infermieri già operativi nei reparti Covid, aggravando il loro carico di lavoro. A complicare la situazione, vi è stata la difficoltà nel reclutare personale medico specializzato: nel 2020 erano state aggiunte 360,5 unità di personale attraverso contratti flessibili, ma tra il 2021 e il 2023 l’Ausl ha faticato a trovare specialisti in settori chiave come anestesia, ortopedia, radiologia e medicina d’urgenza. Infine, un ulteriore elemento di criticità è stato lo spostamento di personale sanitario verso strutture per anziani (Rsa e Asp) per sopperire alla carenza di operatori in quelle sedi.

y. r.