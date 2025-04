Prestazioni decisive di Barford e Faried nella vittoria contro Napoli

Jaylen BARFORD (29 minuti, 4/6 da 2, 0/3 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperi, 1 assist, 9 punti). Chiamato ad arginare i folletti di Napoli, fa fatica a trovare il bandolo della matassa con diverse imprecisioni non da lui, ma nel finale si riscatta ed è decisivo con difese e i canestri della vittoria. Voto: 6,5.

Cassius WINSTON (33 minuti, 4/10 da 2, 2/9 da 3, 7/8 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 6 assist, 21 punti). È il top-scorer anche se le percentuali non sono quelle dei giorni migliori, ma fa tripletta di 6: assist, rimbalzi e falli subiti. Voto: 7.

Mouhamed FAYE (23 minuti, 6/7 da 2, 9 rimbalzi, 2 stoppate, 1 recupero, 1 assist, 16 punti). Se c’erano dei dubbi sulle condizioni della sua caviglia, andate a rivedere le stoppate che ha cacciato. A parte un paio di iniziative dove prevale un Totè in stato di grazia, resta una prova di sostanza sia in attacco ma soprattutto in difesa con le sue lunghe leve. Voto: 7,5.

Jamar SMITH (23 minuti, 1/3 da 2, 1/3 da 3, 0/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 5 assist, 5 punti). Poesia in movimento in attacco con numeri da far vedere al minibasket, in difesa si deve sacrificare. Voto: 6.

Lorenzo UGLIETTI (13 minuti, 0/2 da 2, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist). Partita di sofferenza: i piccoli di Napoli sono clienti scomodi. Ha l’enorme merito di entrare nel finale incandescente per piazzare una difesa manuale del basket su Pullen. Voto: 6.

Michele VITALI (22 minuti, 1/2 da 2, 0/3 da 3, 4/4 ai liberi, 1 recupero, 6 punti). Pretoriano di coach Priftis, viene spremuto come un limone. Commette due falli in un amen, è impreciso al tiro dalla lunga con due cross, però ha un cuore che fa provincia non risparmiandosi nella rimonta e nel finale di gara. Voto: 6,5.

Kenneth FARIED (22 minuti, 6/11 da 2, 4/4 ai liberi, 11 rimbalzi, 1 persa, 2 stoppate, 16 punti). Energia a quintali, rimbalzi e secondi tiri. Prende una tranvata da Biar che lo costringe ad uscire (e ce ne vuole a stendere uno così…). Ko? Chiedete alla palla che è finita in Corso Garibaldi dopo una stoppata. A proposito, sporca anche la palla sul tiro da tre finale di Pangos che sarebbe valso il supplementare. Voto: 7,5.

Sasha GRANT (7 minuti, 0/2 da 3, 1 rimbalzo, 1 assist, 2 perse, 1 recupero). Siamo alle solite: proposto due volte nel primo tempo, commette alcune sciocchezze che mandano coach Priftis su tutte le furie. Panchinato, non viene riproposto nella ripresa. Voto: 5.

Matteo CHILLO (6 minuti, 2 rimbalzi, 1 recupero). Chiamato al solito lavoro oscuro per la squadra, fatica in difesa. Voto: 5.

Kwan CHEATHAM (23 minuti, 2/3 da 2, 3/7 da 3, 3/3 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 persa, 16 punti). Parte molle ma in attacco però si accende pian piano e ha tanti flash che tengono a galla Reggio con canestri pesanti in momenti chiave del match. Voto: 7.

Cesare Corbelli