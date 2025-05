Prestazioni dei giocatori: Barford brilla, Winston e Uglietti convincono

Jaylen BARFORD (34 minuti, 6/9 da 2, 4/11 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 3 assist, 24 punti) Ci prova e, finchè è possibile, fa valere la sua fisicità, in attacco e in difesa. E’ l’ultimo ad arrendersi e, in tutta sincerità, noi proveremmo a confermarlo anche per l’anno prossimo. Tra alti e bassi tecnici ha dato tutto per la squadra, dall’inizio alla fine della stagione. Voto 7

Cassius WINSTON (19 minuti, 1/2 da 2, 3/7 da 3, 5/9 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 16 punti) Parte come peggio non potrebbe, due falli nei primi tre minuti. E commette il terzo dopo meno di trenta secondi dal suo ritorno in campo nel secondo quarto. Paradossalmente, da quel momento si rivede il Winston dei giorni migliori, con un paio di folate delle sue che illudono l’Unahotels. Nel finale di gara però non riesce a ripetersi. Voto 6

Mouhamed FAYE (20 minuti, 1/1 da 2, 5 rimbalzi, 1 stoppata, 2 punti) Lotta, ma fa fatica, perché i lunghi avversari gli hanno preso le misure. In difesa fa il suo, in attacco non incide. Voto 5.5

Jamar SMITH (26 minuti, 2/3 da 2, 2/7 da 3, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 recuperata, 5 assist, 10 punti) Un po’ meglio delle ultime uscite, con sprazzi di classe e grinta in difesa, seppure con efficacia relativa. Un paio di "bombe" danno ossigeno alla truppa, ma non bastano per ribaltare l’inerzia della gara Voto 5.5.

Lorenzo UGLIETTI (22 minuti, 1/3 da 2, 2/3 da 3, 1 persa, 1 assist, 8 punti) Quando la partita diventa molto spigolosa, si esalta. In un paio di frangenti manda per le terre Galloway, non teme di fare a spallate, si butta nella mischia e trova anche un paio di bei panieri. Bravissimo Voto 6.5

Michele VITALI (7 minuti, 0/1 da 3, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 punti) Quel poco che resta in campo fa tante cose buone. Poi accusa un problema al flessore e non riesce a rientrare, accorciando le già non lunghissime rotazioni biancorosse. Peccato Voto 6

Kenneth FARIED (20 minuti, 2/2 da 2, 1/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 stoppata, 5 punti) Gara 3 ha confermato l’impressione di quelle precedenti: "Manimal", semplicemente, non aveva più molte energie da spendere, e contro i possenti lunghi trapanesi, nell’occasione la differenza si è vista. Mancò la forza, non la volontà. Voto 6

Sasha GRANT (14 minuti, 0/1 da 2, 0/1 da 3, 1 persa, 1 assist, 0 punti) Chiude la stagione come l’ha sempre vissuta, in bilico tra quello che potrebbe essere, e ciò che ha dimostrato. Anche stasera non trova la maniera di convogliare al meglio le sue qualità. Voto 5.5

Matteo CHILLO (11 minuti, 1/2 da 2, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 5 punti) Minuti di presenza e utilità per la squadra. Un po’ per la diversa impronta tattica del team, un po’ perchè ha avuto opportunità minori rispetto alla passata stagione, ha vissuto un’annata travagliata. Ma la sua gara 3 è gagliarda. Voto 6

Kwan CHEATHAM (29 minuti, 0/3 da 2, 3/6 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 9 punti) Inizia molto bene, con un bel contributo anche in difesa. Come tutta la squadra si spegne alla distanza. La sua stagione resta complessivamente positiva, per il ruolo che gli è stato dato Voto 5.5.

Gabriele Gallo