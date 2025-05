Prestazioni dei giocatori in Serie A: Faried brilla, Cheatham delude

Jaylen BARFORD (24 minuti, 4/7 da 2, 2/6 da 3, 0/0 t.l., 7 rimbalzi, 1 p.r., 2 assist, 14 punti) Non deve usare gli effetti speciali, ma non fa mancare il suo contributo in entrambe le fasi di gioco. Cattura sette rimbalzi in scioltezza. Voto 6,5.

Cassius WINSTON (27 minuti, 2/5 da 2, 0/4 da 3, 7/7 t.l., 1 rimbalzo, 4 assist, 2 p.p., 1p.r., 11 punti). Gioca in ciabatte e fa il minimo sindacale. Nelle ultime settimane sembra quasi che abbia staccato la spina. Speriamo che sia solo una nostra impressione e che si stia risparmiando per i playoff. Altrimenti le vacanze per tutta la truppa arriveranno presto… Voto 6. Kwan CHEATHAM (24 minuti, 1/6 da 2, 0/4 da 3, 2 rimbalzi, 1 pp., 2 punti) Chiude con un tragico 1/10 dal campo e -3 di valutazione. Ormai lo si conosce: se non gli entra il tiro da fuori è praticamente un alieno che vaga per il campo. Voto 4,5.

Filippo CARBONI (1 minuto, 1 assist) Festeggia il debutto in Serie A con un assist al bacio per Barford. Dopo aver ben figurato nel vivaio, il figlio della presidente si toglie una soddisfazione che non dimenticherà. N.G.

Lorenzo UGLIETTI (23 minuti, 1/3 da 2, 2/3 da 3, 5 rimbalzi, 4 assist, 2 rec. 10 punti). ‘Uglietti meglio dei cappelletti’ è la scritta che campeggia sulle t-shirt create da alcuni tifosi per il play-guardia. Ieri è mancato il brodo di cappone che avrebbe dato quel tocco in più, ma la sua prestazione è buona. Importanti le triple del +9 (67-58) e del +14 (76-62). Voto 7.

Jamar SMITH (24 minuti, 4/4 da 2, 2/2 da 3, 1/1 t.l., 3 rimb., 1p.r., 3 assist, 15 punti). Il suo ingresso mette ordine e porta punti preziosi. ‘Sentenza!’ urla lo speaker ogni volta che fa canestro e ieri è stato davvero così: 6/6 dal campo. Voto 7

Stephane GOMBAULD (11 minuti, 1/2 da 2, 2/2, 1 rimbalzo, 2 assist, 4 punti) La sensazione è che abbia spento un po’ i motori. Giocare a singhiozzo però non è facile. Voto 6

El Hadji Samba DEME (3 minuti, 1/3 da 3, 2 rimbalzi, 2 punti) Eccolo il nuovo gioiello del settore giovanile. Esordisce in Serie A con un canestro in fade-away che fa esplodere il Pala. Un gesto tecnico stupendo. Se il buongiorno si vede dal mattino… Voto 6,5

Kenneth FARIED (24 minuti, 9/13 da 2, 4/4 t.l., 11 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate, 22 punti) Per ‘Manimal’ non esistono gare in cui risparmiarsi. Chiude col massimo in carriera per punti realizzati in Serie A (22) e con gli applausi scroscianti dei tifosi. È giusto gustarsi ogni attimo di un campione così, perché non sarà facile rivederlo qui. Voto 8

Matteo CHILLO (19 minuti, 1/3 da 2, 2/2 t.l. 5 rimb., 4 punti) Segnali incoraggianti, ai playoff ci sarà bisogno di tutti. Voto 6

Sasha GRANT (18 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 4 rimb, 1 assist, 2 perse, 2 punti) Un canestro e un bell’assist. Voto 6

Francesco Pioppi