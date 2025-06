Prestazioni eccellenti per i tiratori granata nella quarta prova regionale

La quarta prova regionale ha fatto registrare ottime prestazioni per i tiratori granata. Tutti i primi posti: nella Pistola Sportiva a 25mt Andrea Flocca e Eva Pataridze conquistano l’oro negli Juniores. Due podi pesanti in ottica tricolore. Il duo granata si conferma al top della classifica anche nella P10, con Pataridze bronzo per due sole mouches e Flocca oro. Rebecca Paternò Castello è prima nella competizione di pistola sportiva a 10mt con 351 ottimi punti.

Gli altri risultati. Nella carabina ad aria compressa a 10Mt Alessandra Benassi sale ancora sul podio tra le senior donne col 3° posto. Nelle gare di pistola a 10Mt, le due “mascotte” del gruppo reggiano regalano prestazioni di rilievo: Rebecca Paternò negli allievi si piazza alle spalle del riminese Castagnoli per una manciata di punti, mentre Emma Pezzi nella categoria Ragazzi, è 5ª a solo una mouche dall’imolese Sartini. Da evidenziare la prestazione dello Juniores Roberto Paternò Castello, quarto con uno score di 534 punti. Tra i Senior gruppo B, Alessandro Cucci è 2° dopo una gara serratissima con Faietti di Bologna. Nei master, Camillo Orlandini conquista il bronzo. Argento per l’esperto Luca Cavallini nella Pistola Standard 25mt.

La coach Debora Piumi: "Non potrei essere più soddisfatta. Un’ottima crescita tecnica per Roberto, Emma e Rebecca. Andrea ed Eva stanno compiendo un ulteriore salto di qualità sia nell’aria compressa che nel fuoco. Tra gli uomini, Cucci sta mantenendo un ottimo livello in un gruppo severo. Cito volentieri anche la prova di Lusuardi. Guardiamo avanti con ottimismo".

Nella foto, il gruppo giovani della sezione di Reggio del Tsn