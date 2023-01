Prestigioso premio per Marco Cattani

Prestigioso riconoscimento per il fotografo reggiano Marco Cattani (nella foto) che ha vinto il noto premio “Lake Garda Photo Challange 2022” che si svolge a Sirmione da molti anni. Si tratta di un premio che si articola in diverse sezioni con premi in denaro di 1.500 euro per i vincitori.

Marco Cattani, reggiano di 57 anni, scatta foto per passione e i suoi progetti prediletti sono i paesaggi.

Una passione, quella delle foto, iniziata giovanissimo, già a 7 anni, ha al suo attivo migliaia di scatti relativi al territorio reggiano: dalle colline ai paesaggi agricoli fino alle sponde del Po, uno dei suoi soggetti preferiti. Ama molto anche il Lago di Garda, in tutte le sue sfumature e le sue stagioni e grazie a questi scatti ha vinto diversi premi.