Prestigioso riconoscimento per la Li&Pra

L’azienda Li&Pra, storica realtà di Bosco che produce e commercializza prodotti all’avanguardia nel mondo delle pavimentazioni flottanti e delle rifiniture d’interni ed esterni, si è aggiudicata un importante riconoscimento del concorso ‘The Green Collection Award-Awards with Green Overtones’ che premia prodotti e aziende particolarmente sostenibili. La premiazione è avvenuta ad Hannover in Germania nel corso di Domotex, la più importante fiera a livello globale del settore dei tappeti e pavimentazioni. La giuria ha riconosciuto l’eccellenza di un’innovativa soluzione per pavimenti resilienti composta da materie prime riciclate che vanta un processo produttivo a ridotto impatto ambientale che parte dal reperimento delle materie prime a chilometro zero.

m. b.