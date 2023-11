Presto il cantiere del nuovo Pala. Potrà ospitare 1.300 spettatori

Parte la settimana prossima il cantiere per la realizzazione di un nuovo Palasport. Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha puntato sullo sport come asset strategico per lo sviluppo del territorio. Questo è stato possibile grazie alla dotazione impiantistica che nel tempo ha reso il capoluogo appenninico adatto a ospitare una grandissima varietà di discipline sportive. Ora con il Palasport si aggiunge un nuovo tassello importante: martedì prossimo alle 9 si verificherà l’evento che simbolicamente darà il via alla realizzazione del nuovo, grande Pala che sorgerà vicino al Centro Coni. La struttura nasce dalla collaborazione tra il Comune e la Federazione Sport Sordi Italia (di cui Castelnovo da due anni è centro federale nazionale), attraverso la quale è stato possibile ricevere un finanziamento di circa 5 milioni da fondi Pnrr, che saranno integrati dall’Ente locale. L’importo complessivo dell’opera è di circa 8 milioni: la struttura prevede un grande piano di gioco multi-disciplinare con due campi da volley e una tribune da 1.300 posti a sedere. Il sindaco di Castelnovo, Enrico Bini, esprime soddisfazione: "Questo è un momento importante, negli ultimi anni i progetti legati allo sport sono stati fondamentali e con il Palasport andiamo ad aggiungere un capitolo allo sviluppo dei nostri impianti, dopo il Centro Coni, la piscina e centro polifunzionale Onda della Pietra. Si tratta di una struttura di altissimo livello, di cui si avvertiva anche la necessità, vista la collaborazione sempre più importante con la Federazione Sport Sordi Italia, ma anche per le tante associazioni sportive del nostro territorio. Ringrazio le realtà che hanno collaborato al progetto in particolare la Regione Emilia-Romagna". Martedì mattina dalle 9 e alle 10.15 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Bismantova, interventi del sindaco Bini, Guido Zanecchia, presidente Fssi, Fabio Amas, atleta della nazionale di futsal sordi, portabandiera dell’Italia alle prossime Deaflympics, Giovanni Bertani, referente sport paralimpico, Paolo Donegà e altri. Alle ore 11 trasferimento al cantiere vicina al Centro Coni per un simbolico avvio dei lavori.

s.b.