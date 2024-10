Presto in arrivo cinque colonnine elettriche

In arrivo a Scandiano cinque nuove colonnine elettriche. Quattro sono già attivate e altre due a ricarica veloce sono in cantiere. Il Comune di Scandiano, grazie a due istanze del Pnrr, ha potuto dare il via libera all’installazione di una rete di colonnine (parte delle quali già attive) che si arricchirà nei prossimi mesi anche di due dispositivi d’ultima generazione per garantire una ricarica veloce inferiore a un’ora. I costi di queste opere sono a carico dei privati. Per ora sono quattro quelle tradizionali già attive: due in viale della Repubblica e due nel parcheggio di via Libera. Altre cinque sono in fase di attivazione, ma già installate e si trovano nei punti Conad di via Mazzini, centro commerciale Futura, via Togliatti in zona piscina, via Pagliani ad Arceto e via Veneto davanti alla biblioteca.

m. b.