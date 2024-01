"Presto incontrerò la sua famiglia. Aiuteremo compagni e docenti"

"Ho chiesto di poter incontrare la famiglia di Riccardo, quando se la sentiranno per dargli il sostegno di cui hanno bisogno". La morte del 13enne ha scosso il provveditore agli studi Paolo Bernardi (foto). "Ho vissuto un’esperienza analoga quando ero preside a Vergato, nel bolognese. L’8 aprile 2014 morì in classe un ragazzo, Hana Saad. Un malore inspiegabile per lui che era uno sportivo e non aveva problemi. Proprio oggi (ieri, ndr) ho scritto ai familiari di Hana coi quali ho mantenuto i rapporti", racconta con un sospiro che lo riporta alla mente di quella esperienza. Da una tragedia all’altra. "Ora dobbiamo aiutare i compagni di Riccardo e i docenti. La brava dirigente scolastica della Manzoni, Alessandra Landini, ha da subito impostato il lavoro con una psicologa grazie anche al supporto dell’Ausl. Come si supera? Mantenendo vivo il ricordo con una serie di iniziative. Elaborando il lutto in maniera funzionale alla memoria di Riccardo affinché possa essere come sempre presente in classe nel percorso scolastico".

dan. p.