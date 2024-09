"Presto la centrale idroelettrica"

Il progetto del nuovo impianto idroelettrico sul torrente Liocca, nell’alto Ramisetano, del quale si parla da quasi 15 anni, è in dirittura d’arrivo.

L’avvio dei lavori, che saranno realizzati dalla ditta Cmf Energie Alternative con sede a Creazzo (Vicenza), è previsto per ottobre; il cantiere si concluderà a marzo, salvo condizioni mete avverse. E’ previsto un investimento di circa tre milioni di euro.

Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti (foto): "Siamo orgogliosi di rappresentare un Comune produttore di energia pulita da cui trarremo anche vantaggi economici. Ho ripreso questo progetto subito all’inizio del mio mandato, portato avanti con il geometra Mauro Giusti. Finalmente siamo arrivati alla conclusione dell’iter progettuale e quindi a breve partiranno i lavori per la realizzazione della centrale idroelettrica: la presa sarà realizzata presso la briglia di monte della Liocca (sopra la strada provinciale sp15 nei pressi di Miscoso di Ramiseto) e la centrale idroelettrica verrà costruita a valle presso il mulino Briselli". Esprimendo piena soddisfazione per questo progetto energetico innovativo, il sindaco Ferretti aggiunge: "Per il nostro Comune, che riprende a produrre energia idrica con tutti i vantaggi che comporta anche dal punto di vista ambientale, ci saranno ritorni e vantaggi economici anche per le comunità locali. Subito la realizzazione della centrale idroelettrica offrirà opportunità di lavoro che durerà per qualche tempo e proseguirà sul piano tecnico anche quando entrerà in funzione".

La discussione sul progetto della centrale idroelettrica sul torrente Liocca è iniziata nel 2011 quando Ramiseto era ancora Comune con l’allora sindaco Martino Dolci il quale ha precisato: "Un progetto che, come amministrazione comunale, abbiamo sempre sostenuto perché l’acqua che viene prelevata, viene restituita tutta e pulita al torrente dopo un breve percorso e in più ci consente di produrre la migliore energia. Gli accordi di allora con l’impresa costruttrice, erano di concedere in convenzione, l’energia alle comunità locali ad un prezzo convenzionato inferiore. Speriamo che questa promessa di allora, venga mantenuta anche oggi nell’interesse degli abitanti locali".

Settimo Baisi