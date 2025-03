Presunti affidi illeciti, gli ultimi affondi del pm

Per la onlus Hansel e Gretel, la Val d’Enza era "una vera e propria gallina dalle uova d’oro". Così il pubblico ministero Valentina Salvi, nell’ambito del processo sui presunti affidi illeciti a Bibbiano. Un processo ormai agli sgoccioli, che vedrebbe la conclusione della requisitoria del pm all’inizio della prossima settimana.

Tra i temi trattati nell’udienza di ieri rientra il caso di una bambina che venne affidata ai servizi sociali a causa di presunti abusi subiti dal padre. Un’occasione ghiotta, parafrasando le parole del pm, non solo per la onlus di Moncalieri a cui era stato appaltato il servizio ma anche per la stessa Nadia Bolognini. Secondo l’accusa la psicologa e collaboratrice di Claudio Foti, fondatore di Hansel e Gretel assolto da tutte le accuse lo scorso anno, avrebbe calcato la mano sulle valutazioni psicologiche dei minori, per avvalorare la necessità di un intervento dei servizi sociali e un conseguente ricollocamento dei bambini presso famiglie affidatarie.

La stessa Bolognini, ha continuato Salvi, "guadagnava lì (in Val d’Enza, ndr) come da nessun’altra parte". In aula sono stati ascoltati i dialoghi avvenuti nel corso di una seduta tra Bolognini e la bambina. La psicologa "chiede se papà avesse “messo le manine avanti e dietro“" sottolinea il pm, e nel momento in cui la bambina accenna a una sensazione di dolore fisico "Bolognini chiede: “È simile a quello che provavi quando ti toccava papà?“". La psicologa "chiede alla bambina di descrivere ogni particolare di quell’accaduto – prosegue Salvi – con domande insistententi, fino a voler sapere come erano disposti i mobili, dov’era il letto e se la bambina in quel momento teneva gli occhi aperti o chiusi".

Quesiti che "di clinico non hanno nulla – dice il pm –. Persino nel momento in cui la bambina dice di non ricordare bene, Bolognini la incalza con altre domande". "Non vi è nessun dubbio – chiosa – che questo comportamento abbia alterato lo stato emotivo della bambina, facendo diventare il padre destinatario di un suo sentimento negativo". A quale scopo? "Recidere il legame con i genitori – spiega il pm – affinché i bambini non tornassero più a casa". La magistratura sarebbe stata così accompagnata a prendere decisioni stabilite e orchestrate in precedenza dagli stessi servizi sociali.

Giulia Beneventi