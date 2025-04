Presunti affidi illeciti. Requisitoria al termine

Il pm Valentina Salvi concluderà la requisitoria nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano domani, quando formulerà le richieste per i 14 imputati: lo slittamento è stato annunciato da lei ieri in tribunale. Nella settima udienza di discussione, il pm si è soffermata ancora sulla complessa vicenda di una bambina allontanata dalla famiglia, che viveva una situazione conflittuale e affidata a una coppia di donne: una minore definita "tenuta ostaggio da un sistema". Salvi ha trasmesso l’audio di una seduta con la psicologa Nadia Bolognini, in cui si sviscerava il presunto atteggiamento sadico della bambina verso un gatto. Durante la seduta, la professionista le chiede se qualcuno l’avesse trattata così come lei faceva con gli animali. Lei risponde: "I miei genitori".

Secondo il pm, questa captazione contraddice l’ascolto empatico che Bolognini avrebbe avuto verso la bambina: "I collegamenti vanno avanti fino a convincerla di aver maltrattato il gatto". Poi si sente uno spezzone dove Bolognini le chiede come stesse dopo aver riconosciuto di avere condotte che fanno star male i cuccioli; lei risponde: "Bene". Secondo il pm non è provato che fosse sadica, e ha citato un suo scritto dove diceva di provare fastidio quando le attribuivano cattiverie verso gli animali. Il pm si sofferma poi su un messaggio di un’affidataria, Fadia Bassmaji, in cui lei scrive che la propria madre non credeva che la piccola fosse problematica e che avrebbe voluto conoscerla perché educata e quindi non venuta da una famiglia disastrata. E poi su una relazione dell’assistente sociale Francesco Monopoli, descrivendo la famiglia, "si omise la convinzione che lei era ritenuta vittima della setta dei pedofili, con la complicità di genitori, magistrati e carabinieri". Salvi ha anche un’intercettazione tra la psicologa Imelda Bonaretti, che firmò la relazione, e la neuropsichiatra Flaviana Murru del 7 novembre 2018, quand’erano in corso le convocazioni dei carabinieri. Bonaretti disse all’altra che avrebbe detto loro che non voleva più lavorare con Monopoli e che aveva il pensiero che lui confondesse la realtà con la sua fantasia. Vagliata anche la situazione degli incontri padre-figlia: secondo il pm c’era la volontà reciproca di vedersi, ma Federica Anghinolfi propose a Bonaretti e a Monopoli di "spostare l’attenzione per spostare l’emozione". E si relazionò "il contrario": "Per anni non fu mai detto al giudice che la bambina voleva vedere i genitori". Mostrato un foglio trovato alla Neuropsichiatria di Montecchio in cui la bambina scriveva: "La vita fa schifo perché non incontro più mio padre. Sono in affido e non me lo aspettavo"; aspetto secondo il pm riportato al contrario.

Alessandra Codeluppi