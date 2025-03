Presunto stupro, la minorenne verrà sentita

Proseguono gli accertamenti sul presunto episodio di violenza sessuale di gruppo nel parco del Campo di Marte, ai danni di una ragazzina che allora aveva 12 anni. Figurano indagati a piede libero tre giovanissimi di origine straniera, che ora hanno 15 anni, identificati dalla squadra mobile. La Procura minorile di Bologna ha chiesto di fare un incidente probatorio per sentire la minorenne, cioè di raccogliere il suo racconto nel contraddittorio delle parti, davanti al giudice delle indagini preliminari, come prova in vista dell’eventuale processo.

La 12enne avrebbe subito palpeggiamenti e botte quando si rifiutava di baciarli; al 29 dicembre 2024 risale poi l’episodio più grave: nel parco del Campo di Marte, sarebbe stata fatta cadere con uno sgambetto per poi essere colpita da tutti e tre con calci, mentre allungavano le mani su di lei. A uno di loro è addebitato anche un singolo abuso sessuale più invasivo, datato 22 settembre 2024. I tre ragazzi sono indagati anche per stalking. Dopo il fatto di fine 2024, la minorenne si è confidata ed è stata sporta la denuncia. In gennaio si sono susseguiti gli interrogatori in questura dei tre ragazzini, assistiti dagli avvocati Luca Boccuzzi, Giuseppe Caldarola e Liborio Cataliotti. Ora il pubblico ministero minorile Emiliano Arcelli ha chiesto che la ragazza oggi 13enne sia sentita a 360 gradi su numerose circostanze: le modalità con cui gli indagati si sono approcciati a lei, le condotte, le condizioni psicofisiche dei tre minori e della stessa parte offesa.

Il pm vorrà sentire da lei se fosse consenziente o meno e il modo in cui abbia espresso il dissenso. E poi tempi e luogo, numero e frequenza degli episodi, eventuale presenza di testimoni. E’ stato chiesto che il gip si faccia assistere da un neuropsichiatra infantile o da uno psicologo specializzato perché le domande siano poste secondo criteri scientifici. E anche che il pm, gli indagati, le parti e i difensori non siano visibili alla ragazzina, ma celati dietro un vetro-specchio o vi sia una videoregistrazione a circuito chiuso.

Alessandra Codeluppi