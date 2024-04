Pretende con la forza di riavere il lavoro

Pare che non volesse rassegnarsi a perdere il posto di lavoro nell’azienda in cui aveva lavorato. Non avrebbe accettato il licenziamento, tanto che a fine febbraio si era ripresentato in ditta colpendo con calci e pugni la porta di ingresso, danneggiando la serratura e pretendendo di riavere il posto. Una vicenda finita all’attenzione dei carabinieri di Castelnovo Sotto. E alcuni giorni dopo lo stesso operaio, di 23 anni, era tornato in azienda, entrando di nascosto verso l’ora di chiusura. Era stato sorpreso dal titolare, un uomo di 37 anni, riconoscendo l’ex dipendente, subito fuggito in bici quando si era visto scoperto. Era stato inseguito da un paio di dipendenti della ditta per meglio fornire indicazioni ai carabinieri per rintracciarlo. Lui aveva cercato di aggredire uno degli ex colleghi. Era giunto anche il titolare, verso il quale si era diretto il 23enne, con atteggiamento minaccioso, per poi cambiare direzione e fuggire verso il centro del paese, perdendo un coltello da cucina e un telefonino. Poco dopo è stato fermato dai carabinieri, che hanno denunciato il 23enne per minacce, violazione di domicilio, danneggiamento e porto abusivo di armi.