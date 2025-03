"Prevalgono gli interessi"

"Si riempiono la bocca con il rispetto del verde, la piantumazione di nuovi alberi e l’abbattimento dei vecchi fusti, ma a prevalere sono altri tipi di interessi – nota Cristina Ferrari, al presidio di ieri mattina davanti al Conad di via Luxemburg –. Io aderisco molto volentieri a questi presidi, per il rispetto che provo per il genere umano, per l’ambiente, che stiamo distruggendo in ampie porzioni. Parlano tanto di Green e poi distruggono tutto, ma ci propinano le giornate degli alberi e dei ramoscelli. Poi, quando si tratta di un bosco centenario non si fanno scrupoli ad avanzarne l’abbattimento. Ora non abito più lì, ma ero ad Ospizio. Conosco il tema".