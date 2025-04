’Prevenire per non punire’. L’incontro con Itri e Pagano

Giovedì alle 20.45, alla sala espositiva ‘Gino Strada’ di Casalgrande, si discuterà di prevenzione dei reati con ospiti Paolo Itri e Vincenzo Pagano durante il convengo dal titolo ‘Prevenire per non punire’. I due protagonisti della serata, professionisti che in posizioni diverse si frappongono quotidianamente al crimine, dialogheranno con la giornalista Laura Caputo. Itri e Pagano venerdì incontreranno poi gli agenti e funzionari della polizia locale dell’Unione. Prosegue dunque la rassegna ‘Semi di legalità’. Per l’assessore alla legalità Marco Cassinadri "l’obiettivo, forti dell’insegnamento di don Beppe Diana col suo manifesto ‘per amore del mio popolo non tacerò’, è di continuare a parlare di mafie per evitare la loro ‘normalizzazione’. Anche gli incontri di giovedì e venerdì con il dottor Itri e il dottor Pagano si inseriscono nel solco di quelli precedenti. ‘Stare sul pezzo’, parlare alla società civile di criminalità e di buone prassi per contrastala e, possibilmente, sconfiggerla".

m. b.