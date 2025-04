Prevenire piene e siccità . Uno studio sul fiume Po

Un protocollo d’intesa, della durata di cinque anni, per sviluppare il quadro conoscitivo del ciclo idrologico e una più efficace valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica, nell’ambito del Piano operativo ambiente (Poa) promosso dal Ministero dell’Ambiente. Coinvolge l’Ispra e l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. I presidenti Stefano Laporta e Alessandro Bratti hanno firmato la convenzione, che punta ad approfondire e sperimentare nel distretto del fiume Po temi scientificamente complessi, i cui esiti potranno avere sviluppi di livello nazionale, prevedendo azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse e per la successiva adozione di una strategia condivisa, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Ispra metterà a disposizione le conoscenze in materia di idrologia, idrodinamica, idromorfologia, sullo stato e la dinamica evolutiva degli ecosistemi delle acque interne superficiali e sotterranee, la pianificazione di bacino e la gestione del rischio idrogeologico, anche attraverso studi per la difesa del suolo. Questo permetterà di poter gestire meglio la risorsa idrica del Po: non solo in caso di evidenti innalzamenti del livello, ma anche in caso di lunghi periodi di siccità. Con questa convenzione si punta ad assicurare una adeguata attività conoscitiva, avvalendosi anche delle nuove tecnologie.

Antonio Lecci