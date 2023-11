Prevenzione Aids: la Cri nelle scuole

Un progetto destinato agli studenti delle scuole superiori della Bassa Reggiana per cercare di contrastare la diffusione dell’Aids, in occasione della Giornata mondiale contro l’Hiv, che viene celebrata il primo dicembre. Si tratta di una iniziativa del gruppo giovani del comitato di Croce rossa di Reggiolo, che si rivolge in modo particolare ai giovani. A un testo illustrativo vengono anche abbinati alcuni fumetti, che in modo chiaro spiegano l’importanza della prevenzione, per evitare il contagio. Il testo spiega come il virus possa diffondersi, in che modo si manifesta, gli effetti anche tragici che può avere sul paziente colpito.

"La diagnosi precoce – si legge nel documento preparato dai giovani della Cri – è la strategia più efficace, sebbene ad oggi i soggetti infetti in cura abbiano aspettative di vita dignitose, non è ancora presente una terapia univoca. Una volta contratta la malattia essa è permanente. La morte è dovuta a malattie secondarie perché il virus attacca le cellule e di conseguenza gli anticorpi. Ad oggi il sistema per migliorare la qualità della vita dei malati e la loro sopravvivenza è la terapia con antiretrovirali". Il consiglio è sempre quello di effettuare il test in caso di minimo dubbio: "La diagnosi precoce offre numerosi benefici, in particolar modo quello di avere un’aspettativa di vita pari a quella delle persone sane". Nei decenni scorsi la diffusione dell’Aids era stata un argomento molto dibattuto, affrontato pure con una intensa campagna di prevenzione.

Antonio Lecci