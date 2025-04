Prevenzione antidroga. Il Comune non spende i fondi per i progetti. Deve restituirli allo Stato

Ammontano a quasi 44.000 euro le risorse destinate a progetti di prevenzione dall’uso di droghe rivolti ai giovani, che il Comune di Reggio restituirà allo Stato. Il motivo? Non sono state spese. È tutto nero su bianco in una determina del dirigente del servizio “Officina educativa” di piazza Prampolini, datata 18 aprile, che richiama l’iniziativa promossa nel 2021 dai ministeri dell’Interno e dell’Economia e gestita a livello territoriale dalla Prefettura di Bologna, il cui scopo era “agire in maniera sistemica tra scuola ed extra-scuola e tra adolescenti, formatori (insegnanti, educatori) e famiglie per aumentare i fattori protettivi, promuovere stili di vita sani ed educare alla consapevolezza ed ai rischi rispetto all’uso di sostanze stupefacenti”.

Al Comune di Reggio era stato assegnato un contributo complessivo di 131.000 euro su tre anni di cui la prima tranche – pari a 43 mila e 800 euro – è stata incassata a fine 2021 dietro la presentazione di una apposita fidejussione bancaria. A fine gennaio 2023 l’ente locale ha chiesto e ottenuto una proroga dei tempi per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione. Ma a luglio dell’anno scorso la Prefettura di Bologna, con una comunicazione formale, ha lamentato la mancata rendicontazione delle spese effettuate a Reggio a copertura delle somme accreditate.

"Ad oggi, a causa di una sovrapposizione di programmazione di progetti con le scuole non è stato possibile dare avvio al progetto in oggetto nei tempi richiesti", si legge nella determina del Comune, che impegna quindi a restituire i fondi ricevuti. "Mentre Reggio affronta una crisi sociale senza precedenti, chi governa la città perde fondi essenziali per salvare i nostri ragazzi", commenta Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.