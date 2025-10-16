Prevenzione col Bra Day. Chirurgia post malattia. Focus sulla mammella

Anche nella nostra città si è celebrato il Bra Day, ‘Breast reconstruction awareness’. Vale a dire la Giornata mondiale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria.

Una giornata con l’obiettivo di divulgare una corretta e completa informazione sulla ricostruzione del seno dopo un tumore, per offrire una piena conoscenza sulle metodiche di chirurgia ricostruttiva.

L’evento reggiano, aperto alla cittadinanza, si è tenuto nella mattinata di ieri all’auditorium Core dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Ed è stato organizzato dalla chirurgia plastica, di cui è responsabile Fabio Castagnetti, e dalla chirurgia senologica di cui è direttore facente funzioni Eugenio Cenini, in collaborazione con Avd, Andos, Senonaltro e Le Amiche del Core dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia.

Quest’anno il format ha previsto una prima parte di relazioni dei medici sugli aspetti più clinico scientifici della ricostruzione mammaria seguita da una seconda parte gestita dall’artista reggiano Mario Pavesi, che si è confrontato con il pubblico, le associazioni e professionisti, riguardo "La rappresentazione del seno nella storia dell’arte: evoluzione secondo il contesto storico e culturale, gli aspetti sociali, il canone estetico".

"Il Bra Day si propone di divulgare una corretta e completa informazione sulla ricostruzione del seno dopo un tumore, per offrire alle donne una piena conoscenza sulle metodiche di chirurgia ricostruttiva. – Ha detto Fabio Castagnetti –. Con l’evento di oggi (ieri, ndr) le unità operative di chirurgia plastica e di chirurgia senologica della nostra azienda desiderano essere vicine alle pazienti e ai familiari in un percorso di recupero, ricostruzione, rinascita e resilienza dopo la malattia".

"Ne abbiamo parlato – ha continuato il dottor Castagnetti – con lo storico dell’arte e artista Mario Pavesi e con Carla Tromellini, psicologa e psicoterapeuta, in un viaggio attraverso una selezione per tema di opere d’arte proposte dalle associazioni di volontariato, che ringraziamo per il costante supporto alla nostra attività clinica. Per chi non fosse riuscito a partecipare, ripeteremo l’evento domenica 26 ottobre alle 17, a villa Fassati di Reggiolo".

Stella Bonfrisco