"Prevenzione crimine, salvate il reparto"

Rischio chiusura per il reparto prevenzione crimine “Emilia Romagna Occidentale” della Polizia di Stato, con sede a Reggio, interviene il Sap (Sindacato autonomo di polizia) tramite il segretario provinciale Paolo Lorusso. Il reparto, che ha competenza territoriale nelle province di Reggio, Modena, Parma, Piacenza e Mantova, "assicura un controllo capillare nelle zone critiche delle città di competenza impiegando giornalmente in almeno 3 provincie due o più equipaggi. Nel 2023 sono stati impiegati complessivamente più di 2.000 equipaggi controllando più di 50.000 soggetti di cui molti pregiudicati. Controllati più di 2.000 veicoli, denunciate più di 100 persone, diversi gli arresti di cui alcuni per spaccio". In provincia di Reggio le pattuglie assicurano quasi giornalmente la loro presenza nella zona della stazione storica, "luogo dove abitualmente dilaga la microcriminalità (omicidi, spaccio e uso di sostanze stupefacenti, rapine, risse, clandestinità) e dove il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica provinciale ha bocciato l’utilizzo dell’esercito per arginare tale problematica demandando alle sole forze di polizia il compito di una vigilanza fissa in Piazza Marconi. Gli equipaggi del reparto prevenzione crimine hanno assicurato giornalmente la presenza, così anche per baby gang e prostituzione". Ricorda anche i servizi contro le infiltrazioni magiose e per il terremoto. "Tutto questo il Ministero dell’Interno lo considera uno spreco", pure se a Reggio "è una risorsa a costo zero", dato che la sede è incardinata in Questura. "Si chiede un intervento di tutte le istituzioni locali delle Province, alle quali verrebbe a mancare questo tipo di supporto", che svolge "servizi che le locali Questure non riuscirebbero a garantire giornalmente con il proprio organico, è inconcepibile che nei giorni in cui si discute sull’opportunità o no dell’esercito a Reggio, il Ministero stia pensando di chiudere un presidio di Polizia di così grande importanza per il nostro territorio".