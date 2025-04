Prevenzione degli incendi . La visita ai vigili del fuoco

Negli ultimi anni gli incendi boschivi sono raddoppiati a causa di siccità e aumento delle temperature dovuti ai cambiamenti climatici, mancanza di gestione del territorio e di manutenzione, negligenza e attività umane, roghi di rifiuti nelle discariche abusive. La prevenzione degli incendi è una responsabilità e un impegno comune che tutti dobbiamo assumere per ridurre i rischi e proteggere la nostra vita e la natura. Per acquisire una maggiore consapevolezza del problema, abbiamo visitato il comando dei vigili del fuoco, dove l’istruttore Giuseppe Pologruto e il vigile coordinatore Daniele Burani ci hanno descritto le emozioni e le esperienze vissute durante le situazioni di emergenza, l’organizzazione e le funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti e le procedure per accedere al personale permanente o volontario. Inoltre ci hanno mostrato l’equipaggiamento e i mezzi operativi utilizzati, consentendoci di salire su un’autopompa.

Una delle principali funzioni svolte dai vigili del fuoco è l’attività di prevenzione ed estinzione degli incendi, per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone, la tutela dei beni e dell’ambiente. I vigili del fuoco effettuano anche il servizio di soccorso pubblico in casi di emergenza, come terremoti, alluvioni, frane. Il personale volontario garantisce prontezza operativa solo a fine settimana nella sede del distaccamento, mentre negli altri giorni interviene in caso di emergenza. Gli aspiranti devono inoltrare la domanda al comando di residenza, superare visite mediche e partecipare a un corso di formazione. I requisiti per diventare vigile del fuoco sono la maggiore età, la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica e psichica, il diploma di maturità, l’assenza di condanne penali.

Ma occorrono soprattutto coraggio, determinazione, spirito di collaborazione, altruismo. L’incontro con i vigili del fuoco è stato molto istruttivo, anche perché abbiamo appreso le modalità per prevenire e affrontare un incendio: mai giocare con fiammiferi, accendini, sigarette accese, accendere falò o dimenticare pentole sui fornelli. In caso di incendio bisogna poi mantenere la calma, abbassarsi con un fazzoletto su naso e bocca per filtrare l’aria e non respirare gas tossici, mettersi in salvo tramite porte e finestre. Per l’evacuazione non bisogna utilizzare ascensori, ma uscite di sicurezza. Una volta spento un incendio si deve entrare nell’edificio solo dopo il consenso dei vigili del fuoco e aver ventilato gli ambienti.

Classe III F