"Prevenzione dei tumori, serve una buona alimentazione"

La prevenzione dei tumori passa anche da una corretta alimentazione: non solo per evitare di ammalarsi, ma anche dopo le cure e le terapie, per evitare il rischio di facili recidive. L’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla ha aggiunto un nuovo progetto ai tanti già avviati in questi anni. Si tratta di un progetto di prevenzione terziaria, che si basa proprio sulla nutrizione. "L’obiettivo del progetto – dicono il presidente Rosella De Lorenzi e il vice Eugenio Codazzo – è quello di promuovere un sano stile di vita basato su un’alimentazione corretta e su costante attività fisica per le persone che sono state sottoposte a trattamenti specifici per la malattia oncologica e che continuano a essere interessati da esami e periodiche visite". Le persone con pregressa patologia oncologica possono accedere all’ambulatorio nutrizionale gestito da un medico specialista in nutrizione e da un dietista, per una valutazione dello stato nutrizionale, del regime alimentare e ricevere consigli. La visita è completamente gratuita per gli assistiti, tutte le spese vengono coperte da fondi erogati dall’Associazione, grazie alle donazioni.

Antonio Lecci