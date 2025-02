Prevenzione del crimine: ci sono 25 carabinieri in più

Sono entrati in servizio anche a Reggio Emilia i neo carabinieri assegnati dal comando generale alla Legione Emilia-Romagna, distribuiti nelle nove province di competenza e provenienti dal 143° corso, intitolato a Domenico Bondi.

I giovani militari vanno a rinforzare le stazioni dell’Arma territoriale. Proprio come sta avvenendo anche in altri territori della Penisola. Per quanto riguarda la realtà reggiana, sono stati assegnati 25 militari: tredici uomini e dodici donne.

"Siamo orgogliosi di accogliere questi nuovi carabinieri – il saluto del generale di brigata, Enrico Scandone – i quali ci permetteranno di intensificare le quotidiane attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità. I neo carabinieri garantiranno un ulteriore aumento della percezione di sicurezza, oltre che facilitare la reciproca collaborazione con i cittadini".

Il modello organizzativo dell’Arma ha da sempre il suo fondamento nelle stazioni che, con la loro diffusione capillare, esaltano la capacità di "leggere" il territorio, interpretarne le esigenze e le aspettative, adottare iniziative aderenti e tempestive. Le caserme rappresentano presidi di ascolto, accoglienza e legalità, luoghi di rassicurazione e recepimento delle dinamiche sociali e del loro sviluppo, affermate anche come preziosi capisaldi per garantire il bene comune. Le stazioni dell’Arma, assicurando nei territori di competenza tutti i servizi di polizia – dalla prevenzione generale alle attività di indagine – lavorano per essere vere e proprie fonti di rassicurazione per le collettività, espletando un ruolo sociale insostituibile attraverso il contatto continuo con la gente. Protagonisti della relazione con la comunità sono in particolare i comandanti di stazione, ai quali il cittadino può rivolgersi per trovare risposte concrete. Ne sono interpreti gli altri componenti delle stazioni e specialmente i carabinieri di quartiere, che operano in tutti i capoluoghi di provincia e in numerosi altri centri urbani con la missione di ascoltare, suggerire, rassicurare, stimolare la fiducia e la collaborazione.

Antonio Lecci