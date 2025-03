Prevenzione e diagnosi precoce. Arriva il camion anticancro

L’associazione Apro, in collaborazione con l’azienda Padana Tubi, organizza una iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria in programma in piazza Mazzini a Guastalla il 5 marzo dalle 13,30 alle 18, oltre che il 6 gennaio dalle 8,30 alle 13. L’evento, rivolto a tutta la cittadinanza, vuole promuovere corretti stili di vita e sane abitudini, sottolineando l’importanza cruciale degli screening per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto.

Durante le due giornate sarà presente il truck EndoRunner, il mobile training centre di Fujifilm Europa dotato di tre stazioni endoscopiche con simulatori sintetici. Questo strumento innovativo permette ai partecipanti di familiarizzare con le procedure diagnostiche e interventistiche di videoendoscopia ed ecoendoscopia digestiva, offrendo un’esperienza educativa e interattiva. L’iniziativa è stata voluta da Padana Tubi, a completamento di un programma di welfare aziendale dedicato ai dipendenti. Gli incontri in azienda si svolgeranno dal 12 marzo al 9 aprile. Previsto anche lo sviluppo dello screening del cancro al colon retto.

a.le.