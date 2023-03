Prevenzione e protezione: nuove conquiste

Benedetta Salsi

Adesso, almeno, la giustizia italiana gli faccia espiare la pena. "Non esca per buona condotta, per sconti vari", ha chiesto venerdì con un filo di voce la mamma di Juana Cecilia, nell’aula della corte d’Assise; compostissima, così come sempre è stata, nel governare un dolore impossibile da raccontare. Non deve più accadere, ha detto. Nessuna deve subire le atrocità inflitte quella notte alla giovane, seviziata dal suo aguzzino mentre la uccideva; il suo ex, che aveva denunciato per stalking. Lo stesso uomo per il quale la procura aveva chiesto l’ergastolo, invece condannato a 29 anni e 3 mesi, avendogli riconosciuto le "attenuanti generiche".