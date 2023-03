Prevenzione e protezione: nuove conquiste

di Benedetta

Salsi

(...) Attenuanti generiche che, francamente, suonano come un ulteriore affronto nel comune sentire; un ultimo incomprensibile tassello nel percorso di una donna che è stata soffocata, violentata e ammazzata a coltellate dall’uomo dal quale aveva chiesto formalmente di essere protetta. Così, a pochi giorni da un nuovo 8 marzo, viene da interrogarsi sul significato odierno di questa ricorrenza. Dal 1922, ogni anno, in questa data si celebra la ’giornata internazionale della donna’, istituita per denunciare le discriminazioni di genere e rivendicare le conquiste sociali ottenute dalle donne.

E proprio quelle tre donne nell’aula del tribunale di Reggio venerdì (una madre e due sorelle incredibilmente somiglianti all’ultima foto di Juana Cecilia) potrebbero essere il simbolo di questo 8 marzo. Un monito a ciò che si poteva fare e non è stato fatto. Un monito a ciò che non ha funzionato: prevenzione e protezione, dice l’avvocato Giovanna Fava. Queste dovranno essere le nostre vere prossime conquiste.