Prevenzione e rianimazione alla Sagra di Sant’Antonio

Domenica a Casalgrande, nell’ambito della sagra di Sant’Antonio, è avvenuta la presentazione da parte dei volontari della pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’ dei tre manichini per l’addestramento sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare acquistati grazie all’iniziativa promossa dalla gelateria Fredde Tentazioni di Casalgrande.

I presidi sono stati presentati alla comunità alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi, dell’assessore Domenico Vacondio, del titolare della gelateria Enrico Giaroli, del presidente di Ema Giuseppe Macaluso e di tanti volontari di Ema.

"Un momento significativo nel quale abbiamo potuto ringraziare nuovamente Enrico, il suo staff e tutti i clienti della gelateria per questa importante donazione", dicono da Ema. I manichini saranno impiegati per l’addestramento dei volontari e per l’insegnamento delle manovre di rianimazione alla cittadinanza. Domenica, per l’intera giornata, lo stand del gruppo iniziative Ema è stato inoltre presente in piazza Costituzione con gnocco fritto, tigelle, salume e bevande.

"Esprimiamo la nostra riconoscenza a quanti sono intervenuti", sottolineano sempre dalla pubblica assistenza. Ema anche lo scorso anno ha organizzato molte attività, servizi e iniziative.

m. b.