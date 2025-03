Prevenzione e street tutor: "Altre 102 telecamere e assumeremo più agenti"

"Speriamo di attivare a breve gli Street tutor. La documentazione da inoltrare alla Prefettura è pronta, e riteniamo che la richiesta verrà accolta. Dipenderà poi dal Ministero dell’Interno concedere i finanziamenti".

Così il sindaco Massari, che ha poi lasciato la parola a Sara Di Antonio, responsabile Sicurezza e legalità del suo Gabinetto.

"Faranno prevenzione e non repressione, mediazione e controlli non ostili accanto all’educativa di strada – ha spiegato –. Si tratta di figure appositamente formate, già attive con buoni risultati a Modena, Bologna, Parma nell’Oltretorrente, Carpi, Imola, Ferrara e altre città. Tra loro ci sono anche immigrati di seconda generazione che parlano arabo e lingue africane".

In campo anche l’Anps (associazione nazionale Polizia di Stato), alla presentazione del Piano rappresentata da Giovanni Ciampi e Antonio Candela, rispettivamente responsabile e coordinatore; rende disponibili 25 agenti in pensione, nelle mattine di martedì e venerdì, ed il sabato mattina e pomeriggio.

Accanto a loro – per sviluppare un concetto di sicurezza integrata – rimarranno le figure istituzionali come la polizia municipale, di cui il comandante Rosati ha annunciato: "Compatibilmente con l’amministrazione procederemo con concorsi per implementare il personale. Verticalizzazioni per l’assunzione interna di 4 ispettori, coperture di posti vacanti e turnover, anche se la normativa nazionale non aiuta".

Sull’esagono e la zona stazione sono già dedicati 33 agenti. Il Piano prevede anche l’installazione di 102 telecamere, in aggiunta alle 600 già esistenti di cui 25 di recente attivazione, con un investimento di 157.400 euro.

Gli occhi elettronici collegati alla centrale operativa della Pm saranno collocati in via Emilia da via Roma fino a Santo Stefano e corso Garibaldi; via Ariosto; via Giorgione; via Emilia San Pietro e piazza Tricolore; Chiostri di San Pietro; nei parcheggi Polveriera, Cecati e di viale Olimpia; in viale IV Novembre e piazzale Marconi; in viale Timavo e viale dei Mille. Non solo cura della città (saranno ripulite pure le lampade dei lampioni) e sicurezza reale, ma prevenzione attraverso le relazioni tra le persone e il presidio del territorio con "una task force di prossimità" cioè i tutor, che saranno anche preposti a raccogliere segnalazioni dai cittadini. Street tutor sono previsti anche dalla riforma della legge regionale 24/2003 sulla polizia locale. Serviranno anche per gestire "la movida", tant’è che iI gestori dei locali e gli organizzatori di eventi potranno possono fare richiesta al Comune di utilizzarli a fronte di esigenze di mantenimento della civile convivenza.

Francesca Chilloni