Prevenzione patologie maschili. Domani iniziano le visite gratuite

Prendono il via da domani le visite gratuite per la prevenzione di patologie maschili, in particolare per il contrasto delle malattie della prostata. Un progetto che viene organizzato e finanziato dall’Associazione prevenzione tumori di Guastalla. Si tratta di un colloquio con un medico urologo. Se ritenuto necessario, viene eseguita pure una ecografia esterna. Si tratta di una visita destinata a uomini con età tra i 50 e 70 anni. La visita è prevista ogni sabato, da domani fino al 25 novembre, ovviamente su prenotazione. "Le visite – conferma il presidente dell’associazione organizzatrice, Rosella De Lorenzi (foto) – vengono effettuate in un ambulatorio del centro Medicina 2000 di piazza Primo Maggio, in centro a Guastalla, in locali al piano terra. Al momento stiamo ricevendo numerose adesioni a questo nostro progetto, che ci sembra molto importante, proposto in stretta collaborazione con i medici specialisti dell’ospedale civile di Guastalla". Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare alla sede dell’Associazione prevenzione tumori (tel. 0522-838941) dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12.