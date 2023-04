Previsioni fosche per Confcommercio Ma i saldi quest’anno sono andati bene

Confcommercio ha reso noti i primi dati relativi al consueto sondaggio che sta conducendo tra le imprese associate per avere un primo, iniziale, quadro sulla congiuntura economica ed il suo andamento in questa prima fase del 2023. Un sondaggio cui, al momento, ha risposto il 30% e che evidenzia un trend in crescita per il 25% di esse ed un 45% in calo. Un andamento che è in linea con dodici mesi or sono e pure con i mesi precedenti. Una luce che illumina, almeno per ora, il settore del commercio è l’andamento dei saldi, positivo per il 50% degli associati interpellati; mentre un 40% di loro prevede, in un periodo più o meno vicino, di dover richiedere un accesso al credito per far fronte ai loro obblighi aziendali. Per gli associati che operano nei centri storici dei vari comuni della provincia, le criticità che emergono maggiormente sono quelle legate alla sicurezza e carenze nella cura del centro stesso, parallelamente gli interpellati non fanno mistero di mettere seriamente in discussione la loro presenza nel cuore dei paesi della provincia reggiana in cui operano. Infine il 68% delle imprese che hanno partecipato al sondaggio, nel proprio mercato di riferimento prevale un clima d’incertezza e di scarsa disponibilità economica che non favorisce i consumi; soltanto il 10% di esse ritiene invece che vi sia disponibilità e propensione all’acquisto. "L’impatto del forte aumento delle bollette e, seppure meno intenso, delle materie prime all’uscita dal periodo più restrittivo del Covid ha messo a dura prova la tenuta dei conti economici delle aziende – è la valutazione del presidente di Confcommercio Reggio Emilia, Davide Massarini -. Rimettere al centro il lavoro di qualità e ripensare i modelli organizzativi delle imprese in termini di sostenibilità sono i due assi portanti di una strategia imprenditoriale per i prossimi anni"