Previsti presidi fissi di polizia e sindaci per aiutare gli utenti

È stato ufficializzato il dispositivo di monitoraggio degli svincoli e rotonde più importanti della rete viaria dei territori di Casalgrande e Castellarano in vista della chiusura del ponte di Veggia da lunedì. Mercoledì si è tenuto un briefing operativo e organizzativo nella sede del comando di Casalgrande della polizia locale alla presenza del neo comandante Simone Felici, dei sindaci di Casalgrande Giuseppe Daviddi e di Castellarano Giorgio Zanni, assessori, agenti e rappresentanti dei volontari della sicurezza (Vos), associazioni Nazionale Alpini, Nazionale dei Carabinieri e il Campanone con l’obiettivo di pianificare i servizi di controllo della viabilità negli snodi nevralgici delle arterie in particolare per i primi giorni di chiusura del ponte.

Presidi fissi al mattino previsti alle rotatorie di sp 486, Md, via Radici centro di Veggia, Sant’Antonino, Cipa, via Radici/Manganella; svincolo Villalunga Sp51/Sp 467, cavalcavia Cervellati-Ariostea (Castellarano). Analoghi presidi al pomeriggio. Da lunedì alle 6, orario di inizio dei lavori, saranno presenti anche sindaco, assessori e consiglieri a collaborare con le persone in servizio per aiutare a sensibilizzare ulteriormente gli automobilisti.

m. b.