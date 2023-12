Prezzi invariati sulle piste: "Agevoliamo le famiglie"

Prezzi invariati nelle stazioni sciistiche dell’Appennino: Cerreto Laghi, Ventasso Laghi e Febbio. Pronti all’accoglienza gli operatori, anche senza neve, offrono ottima cucina e giornate di relax in un paesaggio trasparente, ideale per escursioni, in attesa dell’arrivo della neve. Già Cerreto Laghi nei giorni a cavallo dell’Immacolata aveva sperato di avviare gli impianti grazie a una discreta nevicata, rafforzata dalla rete di innevamento artificiale, ma poi tutto è stato vanificato prima dalla pioggia e dal sole. Il direttore degli impianti, Marco Giannarelli di Turismo Appennino, è fiducioso, convinto che presto arriverà anche la neve e non mancheranno gli utenti ‘amici’ che già si sono procurati lo skipass il cui prezzo per la stagione 2023-2024, contrariamente agli aumenti nelle Alpi, rimane invariato. "Manteniamo invariati i prezzi degli skipass – così Giannarelli –, una scelta controcorrente rispetto alla maggioranza delle stazioni ma vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie che vedono spese sempre crescenti. Auspichiamo che questo attragga anche più sciatori dalle regioni limitrofe per una giornata intera con il prezzo dello skipass davvero competitivo in una stazione vicino casa, senza aggiungere altre spese per il viaggio. L’intero comprensorio, che festeggia i 70 anni di apertura, è pronto".

Settimo Baisi