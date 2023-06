Pride Reggio Emilia 2023, in centinaia al corteo cittadino

Reggio Emilia, 25 giugno 2023 – Viale IV Novembre è un angolo d'ombra dipinto di mille colori nel pomeriggio del Remilia Pride 2023 (video). Alle 16, dalla stazione e le vie laterali, è un continuo arrivare di partecipanti alla parata che sfilerà lungo tutta la via Emilia fino in piazza della Vittoria.

Il gay pride a Reggio Emilia a giugno 2023

I carri scaldano i motori, uno dopo l'altro, dalle casse si alternano musiche diverse: ognuno ha il diritto di amare chi vuole e come vuole, sembrano dire, e oggi siamo qui per ricordarlo a tutta la città.

L'ultima edizione reggiana fu nel 2017: oggi il Remilia Pride conta oltre 65 associazioni ed enti a sostenerla; 'Un posto sicuro' è lo slogan scelto per quest'anno, con l'auspicio che Reggio resti un luogo disposto e pronto a difendere i diritti umani e sociali, per la comunità Lgbtquia+ e non solo.

Il percorso

Il corteo è partito da viale IV Novembre, poi la sfilata da San Pietro a piazza Gioberti, per svoltare in via Mazzini; e infine l’arrivo in piazza della Vittoria intorno alle 18

Sono 26 i Comuni del Reggiano che hanno patrocinato l’evento, a cui si associa anche il sindacato di base:

Prevista un’ordinanza anti-alcol, il presidente del’Arcigay Gioconda Alberto Nicolini chiarisce: “Si tratta di misure che sono continuamente diffuse negli eventi di massa. Il divieto oltre il 5% di gradazione non è giustificato, dal 2017 il Pride si è sempre svolto senza problemi e abbiamo sempre ricevuto i complimenti. E’ un evento pulito, pacifico e rispettoso”.