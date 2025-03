Priftis: "La nostra energia sarà la chiave"

Manresa vorrà sicuramente giocare una partita ad alto ritmo – ha spiegato coach Priftis alla vigilia – gli piace correre, prendere tanti tiri già nei primi secondi dell’azione e può contare su alcuni giocatori molto bravi a spaccare in due le difese con le penetrazioni. Questo ci porterà a dover fare un gran lavoro individuale in retroguardia, in particolare sugli uno contro uno, provando a controllare in ogni modo la loro transizione.

Il tecnico passa poi in rassegna quali saranno le ‘armi’ da utilizzare per cercare di superare la formazione guidata da coach Ocampo. La ‘ricetta’ che propone Priftis è tanto semplice quanto intramontabile: "L’energia con cui scenderemo in campo sarà una delle chiavi, avendo dall’altra parte una squadra molto fisica, che pressa a tutto campo, aggredisce e va molto forte a rimbalzo d’attacco. Sarà una partita molto difficile contro un team che anche nel suo campionato nazionale sta andando molto bene, mostrando sempre grande competitività ed agonismo".

I catalani però ultimamente stanno mostrando qualche segnale di flessione e sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare. In ‘Basketball Champions League’ hanno infatti perso con Tenerife (84-73), in Coppa del Re sono stati asfaltati dal Real Madrid (92-69) e alla ripresa del campionato hanno ceduto a Malaga (105-97), mentre l’ultimo successo risale all’8 febbraio, quando hanno piegato il Bilbao tra le mura amiche (89-74). La sfida è quindi certamente impegnativa, ma senza dubbio alla portata di una Pallacanestro Reggiana che in Serie A si è ripresentata alla grande (+26 su Sassari), dando l’impressione di essere sempre più solida e performante.

I biglietti per la sfida di stasera sono in vendita online sul circuito ‘Vivaticket’, allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) oltre che ai botteghini del ‘PalaBigi’, a partire dalle 18,45. Ricordiamo inoltre che è sempre attiva la promozione dedicata agli studenti universitari, valida per tutti gli atenei: al prezzo di 10 euro, il pacchetto comprende biglietto di ‘Curva Non Numerata’, sangria e nachos come aperitivo da consumare direttamente al palasport. Si può aderire alla promozione in fase di acquisto allo ‘StoRE oppure direttamente al ‘PalaBigi’ mostrando il tesserino o il badge universitario.

Francesco Pioppi