Priftis punta sul contropiede: "Forzeremo le palle perse"

"Affrontiamo Varese tra le mura amiche e la definirei come una delle partite più insidiose della stagione - ha spiegato coach Priftis in attesa del match di domani - ci troveremo di fronte una squadra che gioca con uno stile completamente diverso dagli altri, soprattutto a livello di ritmo e velocità d’esecuzione. Possono colpirti in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione, quindi dovremo essere concentrati soprattutto all’inizio delle azioni". Proprio quello che purtroppo non era successo all’andata, quando a Masnago la Pallacanestro Reggiana subì 70 punti nel primo tempo, finendo nel libro dei record dalla parte sbagliata. Almeno a parole, il tecnico greco conferma di aver capito la lezione ed entra ancora di più nel dettaglio: "Sono molto atletici, vanno molto bene a rimbalzo d’attacco e sono una squadra molto orientata sul fronte offensivo: per questo che ci aspettiamo una gara difficile".

Allo stesso tempo però sono una squadra che concede molto in fase difensiva e che perde parecchi palloni…

"Questa è una giusta osservazione, loro effettivamente concedono qualcosa proprio per il modo di giocare ed è per questo che dovremo essere bravi a sfruttare il contropiede primario che potrà essere innescato dalla nostra difesa. Cercheremo di forzare le loro palle perse".

In settimana Varese ha superato il turno in Fiba Europe Cup (91-76 sul Cez Nymburk) può essere un elemento che gli dà ancora più carica o, viceversa, potrebbero arrivare al Bigi un po’ in riserva di energia a causa del doppio impegno?

"Giocare anche durante la settimana credo che ti metta in ritmo e poi arriveranno qui dopo che hanno avuto quattro giorni per recuperare e ricaricarsi. Quindi non penso che avranno meno energia del solito, saranno freschi e continueranno a giocare ad alto ritmo come hanno sempre fatto. Non ho grandi dubbi su questo".

I tifosi si ricordano bene la ‘macchia’ dei 70 punti: può essere una motivazione extra o vi mette più pressione?

"La pressione credo sia più relativa al fatto che siamo sempre stati nelle prime otto fin dall’inizio della stagione e vogliamo mantenere questa posizione, seppur essere ai playoff non è mai stato un obiettivo dichiarato all’inizio dell’anno. Adesso che ci siamo però vogliamo lottare per restarci, con tante altre rivali che ci daranno del filo da torcere. Meglio avere questo tipo di pressione che avere quella per non retrocedere che c’era l’anno scorso proprio di questi tempi…".