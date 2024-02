Priftis, stratega biancorosso: "Prima regola: combattere"

Combattere, combattere, combattere. Coach Priftis lo ripete tre volte mentre mette nel mirino Brescia, la capolista, prossimo avversario della Unahotels. Lo fa al di là di ogni considerazione tattica, ponendo l’accento sul discorso caratteriale che i suoi ragazzi hanno messo in bella mostra nell’ultima vittoria con Venezia. "Sappiamo di avere davanti a noi una missione molto difficile – inizia il tecnico greco – Brescia ad oggi è la squadra più tosta e consistente dell’intero campionato, con un’ottima chimica, frutto anche della continuità che gli ha dato la conferma di tanti giocatori e della guida tecnica. Hanno un gruppo che potrebbe tranquillamente disputare le coppe, ma non partecipandovi hanno il vantaggio di potersi concentrare sulla Serie A. Dovremo mettere in campo il massimo della nostra concentrazione e soprattutto combattere".

Coach, come arrivate a questa sfida e soprattutto come sta Faye che convive con un problema alla caviglia?

"Abbiamo dovuto gestire l’infortunio di Momo (Faye, ndr) tutta la settimana ma credo che alla fine ci sarà e saremo al completo".

All’andata, nonostante la sconfitta, avevate messo in campo una prestazione molto solida.

"È vero, avevamo disputato una buona partita, ma credo che la sfida di domani sarà molto diversa. In primis dovremo approcciare nel modo giusto, con tanta intensità e determinazione perché essendo in trasferta – come ho già detto tante volte – non avremo il nostro 6° uomo che è il pubblico del PalaBigi".

Sarà la seconda partita senza Hervey, dai suoi ragazzi si aspetta la stessa reazione apprezzata contro Venezia?

"Lo spero e mi auguro sia così, ma come sempre sarà il campo a parlare".

Contro Venezia siete riusciti in qualche modo ad arginare la loro superiorità nel reparto lunghi, un tema che ora si ripropone…

"Sicuramente con Bilan, Gabriel e tutti gli altri hanno un pacchetto lunghi davvero forte, probabilmente con la chimica migliore di tutte le squadre. L’unica strada che possiamo percorrere è quella di combattere, combattere e combattere. Dando ognuno qualcosa in più rispetto al solito, proprio com’è successo nell’ultima partita con Venezia".

Siamo arrivati a due terzi della stagione: il suo bilancio?

"Credo che se togliamo alcune sconfitte davvero brutte in trasferta, il bilancio sia molto positivo, ma siccome mancano ancora almeno dieci partite c’è tutto il tempo per renderlo ancora migliore oppure rovinare tutto. Quindi restiamo focalizzati e concentrati".