"Prima c’era turnover. Reggio la peggiore perché non ha turismo"

"Il commercio di vicinato è il grande malato dell’economia urbana, anche in luoghi dove non eravamo abituati a vedere chiusure come la via Emilia". Dario Domenichini è il presidente di Confesercenti Reggio: "Il numero di attività commerciali è in crollo, perché almeno una volta c’era un forte turnover quindi molti provavano ad aprire, ora non più". È anche un problema sociale: "L’economia di vicinato ha una forte funzione pubblica, perché una via in cui chiude un negozio subito diventa meno bella e meno sicura. C’è un problema generazionale, i giovani oggi non hanno più la stessa idea che aprire un negozio possa portare a buoni guadagni come le generazioni precedenti. Il calo demografico anche incide, mentre le nuove aperture sono legate in buona parte a stranieri". Per dare un’idea, nel 2013 le iscrizioni a Confesercenti in Emilia–Romagna erano 2.548 mentre quest’anno sono 1.475, 1.073 in meno in dieci anni (calo del 42%) e 115 in meno anche solo del 2022. "Non è così solo a Reggio – precisa Domenichini –, l’online crea una vera e propria concorrenza sleale perché ha un vantaggio competitivo-tecnologico e sedi in paradisi fiscali. La competizione così è impari, ma nonostante le promesse i governi non intervengono anzi penalizzano questo settore con ulteriori adempimenti burocratici e costi, come la lotteria degli scontrini. Noi da tempo chiediamo una moratoria per le attività che ricavano meno di 400mila euro all’anno, serve qualcosa di drastico". A Reggio secondo Domenichini la crisi è più grave: "Il nostro turismo è il fanalino di coda dell’Emilia-Romagna, i dati reggiani sono peggiori di Parma, Modena e Ferrara e perfino Piacenza, i cui colli e borghi hanno una buona valenza turistica e forse si vendono meglio. Qui va forte il turismo d’affari, non è inusuale trovare alberghi pieni solo durante la settimana".

Tommaso Vezzani