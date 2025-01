Prima delle lezioni c’è il Reggiolo factory

Si chiama "Prima della campanella" il nuovo progetto, in corso da pochi giorni e destinato a durare almeno fino al 31 gennaio, rivolto agli studenti delle scuole medie di Reggiolo. Ai giovani viene messo a disposizione uno spazio in cui trascorrere un’ora, tutti i giorni feriali dalle 7 alle 8, tra un the caldo e lo studio, all’interno della sede di Reggiolo Factory, in via IV Novembre.

Invece di aspettare l’inizio delle lezioni al freddo o sotto la pioggia, gli studenti possono trascorrere un po’ di tempo insieme, in uno spazio accogliente, sicuro e pieno di opportunità per iniziare la giornata nel modo migliore, attraverso un nuovo punto di ritrovo per studenti insieme agli educatori di Factory education. Viene garantito pure un servizio alle famiglie che necessitano di affidare i loro figli a una struttura in anticipo rispetto al normale orario di inizio lezioni.