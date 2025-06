Prima denuncia per l’agente Argo

La polizia locale della Bassa Reggiana registra la sua prima denuncia favorita dal fiuto del giovane cane Argo K9. In un parco di Poviglio, seduti su una panchina, sono stati controllati due ventenni di origine straniera, privi di documenti. Uno di loro ha attirato, nonostante il caldo, indossava un giaccone invernale e proprio a lui si è avvicinato Argo, percependo qualcosa di sospetto. Il fiuto del cane non ha tradito e ha permesso di sequestrare sette grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a settanta grammi di hashish, sempre in dosi. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso di denaro in contanti, possibile frutto di spaccio. Di fronte a quantità limitata di droga e a mancanza di precedenti penali, il giovane è stato denunciato a piede libero, oltre che per reati contro l’immigrazione clandestina.