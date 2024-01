"Prima ero suo fan poi un grande amico"

"Se n’è andato un mito del cinema italiano, per me anche una grande amica". Addolorato profondamente, Giordano Ghini, ex fornaio di San Martino di Guastalla, noto per la sua mostra di presepi e per i Biscotti dell’Orietta, piange la sua icona. È stato uno dei suoi fan più agguerriti. Nel 1963 sbirciava le riprese del film “La visita” sulle rive del Grande fiume con protagonista la sua diva del cuore. "Dopo 56 anni l’ho rincontrata e non l’ho più lasciata. Lunghissime telefonate e tanti ricordi. Una delle ultime volte sono andato a salutarla a Gualtieri. Sono veramente molto triste"