"Prima i ladri, ora pure i blackout?"

"Non bastano i tanti furti in abitazioni ed esercizi commerciali, che avvengono a ogni ora. Se ci aggiungiamo anche i black out della pubblica illuminazione in alcuni quartieri residenziali, si creano situazioni che favoriscono l’azione dei malintenzionati". La protesta arriva dalla zona di via San Prospero a Correggio, dove da alcuni giorni risultano gravi carenze alla pubblica illuminazione, con diversi quartieri completamente al buio, solo in parte rischiarati dalle lampade di qualche cortile privato. Ma non basta.

Le aree dei parcheggi, infatti, appaiono completamente al buio, con difficoltà anche a individuare la presenza di persone sospette, già subito dopo il tramonto. Alcuni abitanti della zona segnalano come da almeno cinque giorni i lampioni siano spenti in via San Prospero, dalla chiesa fino al quartiere residenziale. "Appena pochi giorni fa – dice uno di loro – è stato organizzato l’ennesimo incontro sulla sicurezza, al salone delle feste di via Fazzano. Si è parlato della necessità di segnalare situazioni sospette, di potenziamento delle telecamere… Ma se poi la pubblica illuminazione resta spenta per giorni, e soprattutto diverse sere e notti, come è possibile garantire un’adeguata tranquillità ai cittadini?".

Negli ultimi mesi una simile situazione si era verificata anche a Rolo, oltre che in alcune zone di Brescello. E a Rolo perfino nei giorni scorsi sono giunte proteste per black out improvvisi anche alle utenze private, con elevato rischio di danni agli elettrodomestici.

Antonio Lecci