Prima il film al Rosebud poi le domande al grande regista

Anteprima del nuovo film firmato dal maestro del cinema inglese Ken Loach. Alle 19, al cinema Rosebud, è in programma "The old Oak". Alle 21 poi, al termine della proiezione, in collegamento streaming Ken Loach risponde alle domande del pubblico in sala. Il regista ha detto che questo è l’ultimo suo lavoro, perché ormai troppo avanti con gli anni. Lo aveva però già dichiarato in passato, per poi regalare ancora altre opere che restano nel cuore e della mente di chi apprezza il suo lavoro. Info: www.comune.re.itrosebud