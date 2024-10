Prima il fumo, poi l’incendio. Mercedes distrutta dalle fiamme

Auto in fiamme e traffico bloccato, l’altra sera sull’argine del Po alle porte di Guastalla, in via Cisa Veneta. Per cause accidentali, una vettura Mercedes, condotta da una donna cinquantenne residente in zona, ha iniziato a manifestare una fuoriuscita di fumo dal vano motore. La conducente si è subito fermata, cercando di domare le fiamme usando bottiglie d’acqua minerale che aveva con sé. Ma il fuoco era già in fase di sviluppo e il tentativo di domare le fiamme è risultato inutile. Solo all’arrivo dei vigili del fuoco, dal vicino distaccamento, è stato possibile domare l’incendio, che però aveva già in gran parte intaccato la vettura, che è stata distrutta. Per motivi di sicurezza è stato bloccato il traffico sul tratto di argine del Po, dalla circonvallazione fino all’incrocio con via Sacco e Vanzetti, con la viabilità deviata su percorsi alternativi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento della Bassa, sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per effettuare gli accertamenti e per deviare il traffico, almeno fino al recupero della Mercedes, effettuato poco dopo, liberando la strada. Non risultano conseguenze alle persone.