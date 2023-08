Prima la paella poi musica con "Tre chitarre in viaggio"

Volge al termine la Festa di paese a Villa Argine, promossa dal circolo Manzoni nell’area sportiva di via Mazzini, nella frazione di Cadelbosco Sopra. Per la gastronomia, stasera una cena a base di paella, mentre l’aspetto dell’animazione è affidato a Johnny, Adelmo & Daniele con "Tre chitarre in viaggio", che propone un repertorio internazionale, una carrellata di brani a partire dalle musiche sudamericane e caraibiche per arrivare fino ai classici brani dialettali.