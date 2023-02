"Prima la paura della socialità, poi lo streaming"

Chiude il cinema Cristallo, la storica sala di via Ferrari Bonini, era in sofferenza dopo due anni di pandemia e come annunciano i titolari "non ha trovato nessun aiuto" da nessuno.

Istituzioni, qualche imprenditore dal “cuore d’oro”, raccolte fondi tra le parrocchie: nulla. Peccato, perché se il cinema si fosse chiamato Kiev o Ucraina, oggi si sprecherbbero le anime belle a scongiurare l’ennesimo danno alla socialità della nostra città.

Con gli anni del Covid e della pandemia, si è inculcato nella testa delle persone la paura della socialità, dei contatti umani, il resto lo hanno fatto scelte prettamente politiche, spacciate per misure sanitarie.

Tuttavia è il sistema del mercato del cinema ad essere marcio, prima le multisale, poi le piattaforme digitali: chi non si adegua fa la fine delle piccole sale dei centri storici come il nostro, abbandonate nell’oblio. Che peccato. Se il Cristallo si fosse chiamato Kiev o Ucraina, ora lo avrebbero già salvato.

Alessandro Fontanesi